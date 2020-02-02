Торонто, Канада, 2 февраля, 2020, 10:04 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» в овертайме переиграл «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Игра проходила на льду «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась в овертайме в пользу хозяев со счетом 2:1.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 1:1. На гол защитника «Оттавы» Марка Боровецки (27-я минута), «Торонто» ответил шайбой форварда Джейсона Спеццы (31-я в большинстве).

В овертайме же удачливее оказались хозяева, которые победили усилиями нападающего Митчелла Марнера (64-я при игре 4×3).

Российские защитник «Оттавы» Никита Зайцев и российские же форварды клуба Артём Анисимов и Вячеслав Наместников не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, по итогам матча в активе «Торонто» стало 63 очка, что позволяет клубу занимать шестую строчку турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Оттавы» 46 очков и пятнадцатое место там же.