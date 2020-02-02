Донецк, 2 февраля, 2020, 10:19 — ИА Регнум. Боевики вооруженных сил Украины восемь раз за прошлые сутки нарушили режим перемирия, выпустив по территории ДНР 59 боевых припасов, сообщили 2 февраля в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Украинские боевики обстреляли населенные пункты Доломитное, поселок шахты имени Гагарина в Горловке, Жабичево, Донецкий аэропорт (Вольво-центр), Старомихайловку, Саханку.

Вооруженные формирования Украины выпустили по территории республики одну мину из миномета калибра 120 мм и девять мин из миномета калибра 82 мм. Также украинские боевики совершили десять выстрелов из БМП и БТР, выпустили десять гранат из гранатометов РПГ, СПГ, 29 гранат — из гранатомета АГС. По территории ДНР боевики также применили крупнокалиберное стрелковое оружие и стрелковое оружие.

Информация о жертвах среди населения и разрушениях на данный момент не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки украинские формирования пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики 52 боевых припаса.

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