Москва, 2 февраля, 2020, 09:58 — ИА Регнум. Все новые станции московского метро проектируются с учётом возможности использования автономных поездов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщает ТАСС.

Artem Svetlov В московском метро

Бочкарев рассказал, что основные элементы технической инфраструктуры, обеспечивающие возможность использования автономных поездов, будут заложены на всех новых станциях метро. Для этого на станциях будет установлено различное оборудование, включая электронные компоненты по управлению системами навигации.

Заместитель мэра отметил, что пока беспилотный режим рассматривается только в качестве перспективного. Он объяснил, что это связано не только с технологическими проблемами, но и с психологическими, так как не все пассажиры готовы ехать в поезде без машиниста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января Андрей Бочкарев заявил, что в 2020 году в Москве планируют начать строительство 26 станций метро.