Сан-Антонио, США, 2 февраля, 2020, 09:27 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Сперс» обыграл команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Игра прошла на паркете площадки «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и закончилась победой хозяев со счетом 124:100.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Шарлотт» Майлс Бриджес, который набрал за игру 25 очков.

У «Сан-Антонио» самым результативным стал лёгкий форвард Демар Дерозан, набравший во встрече 24 очка.

Отметим, данная победа стала для «Сан-Антонио» четвёртой за последние семь игр текущего регулярного сезона НБА. Для «Шарлотт» данное поражение стало шестым в последних семи матчах.