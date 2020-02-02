Мадрид, 2 февраля, 2020, 09:24 — ИА Регнум. 1 февраля в Мадриде (Испания) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран центральный матч дня между командами «Реал» и «Атлетико» в рамках 22-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2019/20. Игра завершилась минимальной победой «сливочных».

Антон Зайцев Карим Бензема

MVP противостояния с оценкой 7,45 по версии whoscored был признан 32-летний экс-форвард сборной Франции Карим Бензема, забивший победный мяч и выигравший две воздушные дуэли. Точность передач футболиста составила 97%.

Гол Бензема на 56-й минуте стал для нападающего 22-м в сезоне во всех турнирах (13 — Примера, 1 — Кубок Испании, 4 — Лига чемпионов, 3 — Кубок Ауди, 1 — Международный Кубок чемпионов)

Победа над «матрасниками» стала для мадридского «Реала» восьмой подряд в сезоне во всех турнирах.

«Реал» одержал 14-ю победу в Примере, набрал 49 очков, и укрепился на первой позиции (отрыв от «Барселоны» — 6 очков). «Атлетико» с 36 баллами расположился на пятом месте.

Статистика матча («Реал» / «Атлетико»)

Удары 14/5

Удары в створ 5/2

Владение мячом 65%/35%

Фолы 18/11

Угловые 5/6

WhoScored 6.89/6.48

Составы на матч:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Бензема.

Запас: Ареола, Милитао, Хамес, Марсело, Васкес (↑ 46), Йович, Винисиус (↑ 46).

Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Савич, Монтейро, Врсалько, Партей, Сауль, Корреа, Льоренте, Витоло, Мората.

Запас: Адан, Лемар (↑ 50), Шапонич, Карраско (↑ 71), Кансеко, Камело (↑ 74), Мойя.

Главный тренер: Диего Симеоне.

Бригада арбитров: Хавьер Эстрада | Диего Барберо Севиль | Гвадалупе Поррас | Пол Кодья Соле.

Желтые карточки: Монтейро — 66, Врсалько — 80, Менди — 83, Каземиро — 88.

Забитые мячи: Карим Бензема (Ферлан Менди) 56 — 1:0.