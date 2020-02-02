Чита, 2 февраля, 2020, 08:53 — ИА Регнум. Жители Забайкальского края, узнав о появлении заражённого коронавирусом, скупили все маски в аптеках Борзи, Краснокаменска,Шилки и Ясногорска. Об сообщает газета «Вечорка» со ссылкой на слова читателей.

Gazetavechorka.ru Забайкальцы сообщают о дефиците масок в аптеках Забайкалья

Напомним, Забайкальский край стал одним из двух регионов, где выявили заболевших коронавирусом. Гражданин КНР с подтверждённым диагнозом помещён в стационар Читы.

Накануне, 1 февраля, правительство Забайкалья поручило профильным ведомствам проверить стоимость противовирусных препаратов и медицинских масок в аптечных сетях региона, чтобы не допустить наценки на них.

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