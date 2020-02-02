Нью-Дели, 2 февраля, 2020, 09:02 — ИА Регнум. Система электронный платежей WhatsApp Pay будет запущена в некоторых странах в течение следующих шести месяцев, заявил глава компании Facebook Марк Цукерберг. Об этом сообщает The Financial Express.

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Глава Facebook рассказал, что объединение мессенджера WhatsApp с платёжный интерфейсом позволит пользователям «отправлять деньги так же легко и быстро, как и фотографии». Цукерберг отметил, что платёжный сервис на базе WhatsApp уже тестируется в ряде стран, а в некоторых из них будет запущен в течение следующего полугода. При этом Цукерберг не назвал конкретные страны, в которых планируется запуск WhatsApp Pay.

Отметим, платёжный сервис WhatsApp Pay тестируется в Индии с 2018 года. Для электронных платежей в этой стране используется существующий платёжный интерфейс UPI Национальной платёжной корпорации Индии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля мессенджер WhatsApp перестал работать на смартфонах под управлением Android 2.3.7, iOS 8 и более ранних версий мобильных операционных систем.