Орландо, США, 2 февраля, 2020, 09:01 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Майами Хит» обыграл команду «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Игра состоялась на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась со счетом 89:102 в пользу гостей.

Самыми результативными игроками встречи стало сразу два игрока: лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер и форвард «Орландо» Аарон Гордон, каждый из которых набрал за игру по 24 очка.

Отметим, данная победа стала для «Майами» четвертой за последние семь игр нынешнего регулярного сезона НБА. Для «Орландо» данное поражение стало шестым в последних семи матчах.