Вашингтон, 2 февраля, 2020, 08:44 — ИА Регнум. В бета-версии браузера Microsoft Edge тестируется функция блокировки загрузки потенциально опасного и нежелательного программного обеспечения. Об этом сообщает The Verge.

Santeri Viinamäki Вирус

В браузере уже используется несколько инструментов для защиты от вредоносных программ, включая фильтр SmartScreen. В бета-версии Edge также появилась возможность включения автоматической проверки загружаемых файлов.

При активации этой функции браузер будет блокировать загрузку файлов, содержащих потенциально опасный код. В список блокируемых будут попадать не только прямо вредоносные файлы, но и рекламное программное обеспечение.

Один из разработчиков Edge Эрик Лоуренс отметил, что эта функция будет более продвинутой, чем аналогичные решения в браузере Chrome от Google, такие как Safe Browsing и DownloadRestrictions.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января Microsoft выпустила первую версию браузера Edge на базе открытого движка Chromium. Ранее этот браузер работал базе собственного движка Microsoft EdgeHTML.