Война: военные действия перенесены на территорию Германии. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг
Москва, 3 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 3 февраля: военные действия перенесены на территорию Германии.
3 февраля 1945 года войска 1-го Украинского фронта завершили Сандомирско-Силезскую наступательную операцию. Полностью очищена южная часть Польши. Красная армия вышла к реке Одер и перенесла военные действия на территорию Германии.
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