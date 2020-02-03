Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 3 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 3 февраля: военные действия перенесены на территорию Германии.

3 февраля 1945 года войска 1-го Украинского фронта завершили Сандомирско-Силезскую наступательную операцию. Полностью очищена южная часть Польши. Красная армия вышла к реке Одер и перенесла военные действия на территорию Германии.

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