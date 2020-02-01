Иерусалим, 2 февраля, 2020, 02:46 — ИА Регнум. Израильские ВВС нанесли серию ударов по объектам ХАМАС на севере сектора Газа. Кроме того в ответ на ракетный обстрел из Газы Израиль заморозит поставки бетона на эту территорию, сообщает The Times of Israel со ссылкой на министерство обороны страны.

Tomás Del Coro Самолёт ВВС Израиля

Сообщается, что военные самолеты и боевые вертолеты Израиля нанесли серию ударов по военным объектам ХАМАС на севере Газы. «Атаки были совершены в ответ на обстрел с высокой траектории и запуск зажигательных воздушных шаров из Газы в Израиль», — говорится в заявлении армии.

По данным министерства обороны, в ответ на непрекращающуюся агрессию со стороны сектора Газа, на его территорию также прекратятся поставки бетона и будут введены другие экономические санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 1 февраля с территории сектора Газа было выпущена ракета в направлении Израиля.