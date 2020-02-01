Новосибирск, 2 февраля, 2020, 02:19 — ИА Регнум. Из-под завалов обрушившегося кафе «Родня» в Новосибирске извлекли пятерых пострадавших. Поисковые работы завершены, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

54.mchs.gov.ru На месте обрушения

«Всего под завалами находились пять человек», — сообщил источник. Состояние одного из пострадавших оценивается медиками как тяжелое.

Напомним, в Советском районе Новосибирска обрушилась кровля в здании кафе. Обрушение произошло из-за большого количества снега, скопившегося на крыше пристройки. Ранее СМИ сообщили об одной погибшей в результате происшествия девушке.