Москва, 2 февраля, 2020, 01:37 — ИА Регнум. Сборная России по мини-футболу победила Хорватию в квалификационном матче. Об этом сообщает Сhampionat.com.

Мини-футбол

В группе С сборная России заняла первое место и отправляется на первенство планеты. Чемпионат пройдёт в Литве с 12 сентября по 4 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлом чемпионате мира в 2016 году, сборная РФ стала серебренным призёром, что пока является лучшим результатом национальной команды на чемпионатах мира.