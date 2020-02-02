Красногорск, 2 февраля, 2020, 13:18 — ИА Регнум. В Московской области из-за очередного потепления до +1 градуса начал исчезать снег в парках. Пока этого не произошло, жители стараются проводить на свежем воздухе как можно больше времени, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в парке

Так, в парках Балашихи выросла целая армия снеговиков и снежных скульптур, сделанных гуляющими посетителями. Дети и взрослые стараются максимально полно насладиться зимними играми, пока для этого есть возможность.