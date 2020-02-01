Новосибирск, 2 февраля, 2020, 01:25 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб при обрушении кровли одноэтажного здания кафе в Новосибирске, передает телеканал «Пятый канал».

54.mchs.gov.ru На месте обрушения

Сообщается, что из-под завалов здания на бульваре Молодежи был извлечено тело девушки. Троих удалось вытащить живыми, еще 190 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы. Задействовано 25 единиц техники и 80 сотрудников МЧС.

По предварительным данным, обрушение произошло на площади более 200 кв. м.