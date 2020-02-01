Варшава, 2 февраля, 2020, 01:10 — ИА Регнум. Находящиеся в китайской провинции Хубэй граждане Польши будут эвакуированы, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на странице в Facebook.

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Как пояснил председатель правительства Польши, эвакуируемые граждане сначала прибудут во Францию, откуда их доставят на территорию Польши военными самолетами.

«Пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания нет, но после приземления все пройдут профилактическое обследование», — заявил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация российских граждан из Уханя намечена на 3−4 февраля. Ранее, 1 февраля, эвакуировала соотечественников из зараженной коронавирусом китайской провинции Хубэй Турция.