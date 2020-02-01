Мурино, Ленинградская область, 2 февраля, 2020, 01:01 — ИА Регнум. Жительницу примыкающего к Петербургу города Мурино (Всеволожский район Ленинградской области) проверяют на возможное наличие коронавируса. Женщина вернулась из Китая 1 февраля, почувствовала себя плохо и обратилась к медикам.

Lenobl.ru Мурино

Как сообщается в паблике «Всеволожский медиацентр В1» в соцсети «ВКонтакте», 56-летняя жительница Мурино прилетела из курортного города Санья на острове Хайнань.

«К вечеру она почувствовала сильное недомогание и обратилась в Токсовскую больницу. <…> её экстренно отправили в Больницу имени Боткина в Санкт-Петербург. В данный момент она находится под наблюдением, диагноз пока не подтвердился», — говорится в сообщении.

Информацию о поступлении пациентки уже подтвердили в больнице им. Боткина. Однако отметили, что в настоящее время это не является экстраординарным случаем.

«Пациенты с подозрением на коронавирус поступают и будут поступать. Это стандартная ситуация», — пояснили телеканалу «78» в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Уже несколько жителей Ленинградской области проверялись и проверяются на наличие коронавируса. Но ни у кого диагноз не подтвердился», — сказали порталу «47news» в правительстве Ленобласти.