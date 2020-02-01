Пять человек пострадали, один погиб в ДТП с маршруткой в Петербурге
Санкт-Петербург, 2 февраля, 2020, 00:26 — ИА Регнум. ДТП с тяжелыми последствиями произошло поздно вечером в субботу, 1 февраля, на Свердловской набережной Невы в Калининском районе Санкт-Петербурга. В дорожной аварии с участием маршрутки есть погибший и раненые.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 23:20 мск у дома №18 автомобиль KIA Ceed по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения через разделительный бордюр и столкнулся с двигавшимся по встречной полосе автобусом ПАЗ пригородного маршрута №530.
В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП, его личность устанавливается.
В автобусе пострадали пять пассажиров, получившие травмы различной степени тяжести.
«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в УГИБДД.
Как пишут очевидцы в соцсети, из-за аварии движение по набережной в сторону Володарского моста перекрыто, на месте работают оперативные службы.