Санкт-Петербург, 2 февраля, 2020, 00:26 — ИА Регнум. ДТП с тяжелыми последствиями произошло поздно вечером в субботу, 1 февраля, на Свердловской набережной Невы в Калининском районе Санкт-Петербурга. В дорожной аварии с участием маршрутки есть погибший и раненые.

Https://vk.com/spb_today ДТП на Свердловской набережной Петербурга (цитата группы «ДТП и ЧП")

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 23:20 мск у дома №18 автомобиль KIA Ceed по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения через разделительный бордюр и столкнулся с двигавшимся по встречной полосе автобусом ПАЗ пригородного маршрута №530.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП, его личность устанавливается.

В автобусе пострадали пять пассажиров, получившие травмы различной степени тяжести.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в УГИБДД.

Как пишут очевидцы в соцсети, из-за аварии движение по набережной в сторону Володарского моста перекрыто, на месте работают оперативные службы.