Рига, 1 февраля, 2020, 23:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выразил своё недоумение главе правительства Дании Метте Фредериксен в связи с делом латвийской гражданки Кристины Мисане, содержащейся в настоящее время в датской тюрьме. Об этом, как передает портал LSM, сообщил сам политик.

За решёткой

«Я выразил Метте Фредериксен человеческое непонимание ситуации, когда гражданин Европейского союза, который просит рассмотреть своё дело в любом государстве ЕС должен быть выслан в третью страну», — сказал Кариньш.

Премьер-министр Латвии считает, что несмотря на то, что Дания является стратегическим союзником Латвии (например, в Ираке латвийские военнослужащие проходят службу в составе именно датского контингента), ситуация сложившаяся вокруг Кристины Мисане не улучшит отношения между странами.

Отмечается, что премьер-министр Дании отказалась комментировать журналистам слова латвийского коллеги. Позиция Дании осталась прежней — исполнительная власть не будет вмешиваться в работу и решения суда. Предусматривается, что выдача Мисане ЮАР состоится 12 февраля.

Напомним, Кристине Мисане была задержана правоохранительными органами Дании по запросу ЮАР в связи с похищением детей у своего бывшего мужа. В ЮАР Мисане грозит 15 лет тюремного заключения.