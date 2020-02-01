Москва, 1 февраля, 2020, 22:45 — ИА Регнум. Государственный Эрмитаж запустил масштабную выставку, посвященную князю Григорию Потемкина-Таврическому. Культурное мероприятие посвящено 280-летию со дня рождения одного из самых значительных деятелей в российской истории XVIII века, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инсталляция «Занимательные истории о князе Потемкине» в ТЦ «Метрополис»

В рамках выставки был организован культурно-просветительный проект — инсталляция «Занимательные истории о князе Потемкине», который в ноябре 2019 года прошёл в Санкт-Петербурге, а 1 февраля в 2020 года представлен в Москве в ТЦ «Метрополис». Мероприятие стало совместным проектом Эрмитажа и Метрополиса, которое отражает одну из мировых тенденций торговых комплексов, которые начали активно выполнять культурно-просветительскую функцию.

Инсталляция позволяет широкой публике многогранность личности Потемкина-Таврического, широту его деяний и замыслов. Занимательные истории рассказывают о ярких моментах из жизни князя: от дворцового переворота 1762 года, когда он появился на исторической сцене, до основания Потемкиным городов и присоединения территорий к России.

Культурное мероприятие представляет из себя череду сюжетов, которые рассказывают о государственной деятельности Потемкина, его военной реформе, создании Черноморского флота, взаимоотношениях с императрицей, а также частной жизни князя. Экспозиция построена по принципу книги, через страницы которой проходит человек. На красочно оформленных стендах помещены истории, которые сопровождаются рисунками и изображениями эрмитажных экспонатов. Каждому сюжету посвящен и анимационный ролик с коротким рассказом.

Также организаторы мероприятия подготовили для посетителей своеобразный сюрприз — макет трофейной турецкой палатки. Внутри неё проецируется 3D модель часов «Павлин», принадлежавших Потемкину и ставших в наши дни одним из самых известных экспонатов Эрмитажа. Выставка будет продолжаться до 29 марта 2020 года.