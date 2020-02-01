Нижний Новгород, 1 февраля, 2020, 19:43 — ИА Регнум. Мария Львова-Белова — участница очного полуфинала конкурса «Лидеры России», проходящего в эти дни в Нижнем Новгороде. Мария живет и работает в Пензе, где руководит АНО «Квартал Луи», занимающейся реформированием постинтернатной системы и строительством домов «сопровождаемого проживания». О своем участии в конкурсе и впечатлениях от него Мария Львова-Белова рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Мария Львова-Белова

Мария, для чего Вы принимаете участие в конкурсе «Лидеры России»?

На конкурсе «Лидеры России» мне было важно попробовать себя без каких-либо «погон», которые в последнее время постоянно навешиваются. Но руководитель конкурса Алексей Комиссаров не дал мне побыть «без погон», сразу на открытии рассказав о том, чем я занимаюсь, и сколько у меня детей.

Но все же — я решила принять участие в конкурсе «Лидеры России», для того, чтобы в своей сумасшедшей жизни найти время для осмысления и осознания того, что же я из себя представляю сейчас? Каких компетенций мне не хватает для того, чтобы быть более эффективной?

Расскажите о своей основной работе, пожалуйста.

Я руковожу в Пензе некоммерческой организацией «Квартал Луи», которая занимается реформированием постинтернатной системы для ребят с инвалидностью, выпускников детских домов. Пять лет назад мы приехали в один из детских домов региона для детей с инвалидностью. В разговоре с одним мальчиком я спросила — «Что же ждет тебя дальше?», и он ответил: «Дальше — Дом престарелых». Интеллектуально сохранные дети-инвалиды после 18 лет переводятся в Дома престарелых. Если дети интеллектуально не сохранны, не могут себя обслуживать, они переводятся в психоневрологические интернаты.

И это было отправной точкой для начала организации работы нашего НКО. Мы приняли решение, что попробуем изменить эту систему хотя бы на своем уровне. Сегодня команда, которой я руковожу, занимается строительством специальных домов так называемого «сопровождаемого проживания». С сейчас таких домов мы построили уже четыре, в них проживают более 50 ребят из пяти регионов страны, которых мы забираем после детских домов. Они активно включаются в жизнь региона, и, я надеюсь, что и страны в целом. Они женятся, выходят замуж, рожают детей, поступают в университеты, сами ездят за рулем, ежедневно доказывая, что инвалидность — не приговор.

Мы являемся ресурсным центром по поддержке и развитию этого направления, создаем новые рабочие места — у нас есть типография, хостел, кафе, где создаются рабочие места для наших подопечных.

С своей главной задачей я считаю добиться того, чтобы ребенок с врожденной или приобретенной инвалидностью не становился катастрофой и для самого человека, и для его окружения, и чтобы жизнь их была наполнена смыслами и возможностями.

Каковы Ваши впечатления от конкурса?

Впечатления — как у школьницы. Во-первых, представьте: ты привыкаешь постоянно быть в главенствующей роли, и вдруг попадаешь в коллектив, где все такие. Во-вторых, ты выходишь из зоны комфорта. Есть ряд моментов, когда ты либо не владеешь теми компетенциями, которые нужны, либо не совсем понимаешь, что нужно сделать. И этот стресс, конечно, выводит тебя из этой зоны. Вчерашний ретест погрузил меня в жуткую депрессию, у меня было ощущение, что я сдаю что-то вроде ЕГЭ (которого по возрасту сдавать мне пришлось). Но в целом, если говорить о том, что полезно — я понимаю, что здесь я расту. Проходя задания конкурса, ты понимаешь, что «прокачиваешься». Только ради этого уже стоило принять участие в конкурсе.

У Вас правда девять детей?

У меня пятеро рожденных детей, четверо приемных, и еще пять детей — это ребята с умственной отсталостью, выпускники детского дома, которые находятся у меня под опекой. То есть, я несу ответственность за 14 человек.

Как Вы управляетесь?

Нормально. Я сама из многодетной семьи. Управлялись же наши бабушки, наши матери с семьями, где было по 12−15 детей. Наверное, опыт, который был заложен в детстве, позволяет мне держаться на плаву. Самое главное — всех вовремя обнять. Все остальное уже не так важно.