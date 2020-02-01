Москва, 1 февраля, 2020, 19:11 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и глава Минэнерго Александр Новак провели производственное совещание с генеральным директором ГК «Россети» Павлом Ливинским, в ходе которого ознакомились с основными результатами деятельности Группы и обсудили текущие вопросы развития электросетевого комплекса. Ключевой частью визита стала видеоконференция с филиалами компании, обеспечивающими электроснабжение в 80 регионах страны. Руководство в регионах отчиталось о стабильной оперативной обстановке. Было отмечено, что с начала отопительного сезона не фиксировалось длительных перерывов в электроснабжении потребителей, хотя ряд регионов столкнулись сна аномальными погодными условиями.

Пресс-служба ГК «Россети» Вице-премьер Борисов и глава Минэнерго Новак проинспектировали ГК «Россети»

«Я хочу обратиться ко всем коллегам, которые находятся на связи. Большое спасибо за надежное снабжение электроэнергией всех наших потребителей. У нас очень серьезные планы на этот год — будем работать над эффективностью всего электрохозяйства, и в частности электросетей», — сказал в ходе телеконференции заместитель председателя правительства Юрий Борисов.

Пресс-служба ГК «Россети» Вице-премьер Борисов и глава Минэнерго Новак проинспектировали ГК «Россети»

Как сообщают в ПАО «Россети», глава компании Павел Ливинский ознакомил Юрия Борисова и Александра Новака с образцами новейшего отечественного оборудования и программного обеспечения, которое применяется в электросетевом комплексе в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030».По словам Павла Ливинского, реализуемые «Россетями» пилотные проекты подтверждают ожидаемые от внедрения цифровых технологий эффекты. Особенно важно, что в их основе — разработки отечественных предприятий, в том числе ОПК, которые благодаря «якорным» заказам от «Россетей» успешно диверсифицировали свои производства. «Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что для успешной реализации проекта цифровой трансформации необходимо опережающее развитие отечественной компонентной базы, создание конкурентоспособных производств и центров цифровой компетенции», — сказал Ливинский.

Пресс-служба ГК «Россети» Вице-премьер Борисов и глава Минэнерго Новак проинспектировали ГК «Россети»

«Приоритеты развития отрасли, безусловно, связаны с цифровыми технологиями, которые позволят не только повысить наблюдаемость и управляемость, но вывести на новый уровень операционную и инвестиционную эффективность электросетей», — отметил министр энергетики РФ Александр Новак.