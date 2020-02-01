Минск, 1 февраля, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что америанские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти. Об этом Помпео заявил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на сто процентов, по конкурентным ценам», — сказал Помпео.

Напомним, что госсекретарь США начал свое евразийское турне с Белоруссии. Цель визита Помпео в Минск — «подтвердить приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белоруссия не смогла договориться о покупке нефти у России по льготной цене. Поставки российской нефти в Белоруссию прекратились. Минск начал закупать нефть у Норвегии, а также искать возможности покупки у других стран. При этом ранее Белоруссия закупала нефть исключительно у России, и поставлялась она по трубопроводу. Закупка нефти у других стран логистически гораздо сложнее и дороже.