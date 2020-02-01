Офицер ВСУ организовал в зоне «ООС» нелегальное производство сигарет — ДНР
Донецк, 1 февраля, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Командир 58-й механизированной бригады ВСУ полковник Дмитрий Кащенко организовал в частном секторе города Дзержинск «мини-фабрику» по нелегальному производству сигарет. Об этом 1 февраля сообщается в докладе официального представителя Управления народной милиции Донецкой Народной Республики.
На нелегальный цех, организованный полковником ВСУ, вышли сотрудники отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью службы безопасности Украины. В подпольном цехе производились сигареты более десяти марок торговой ассоциации «Укртютюн».
В докладе также сообщается, что офицеру ВСУ приходилось часть прибыли отдавать чиновникам, чем и объясняется то, что подпольное производство контрафактных сигарет продолжается до сих пор.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования международной компании KPMG, первое место по контрабанде сигарет в страны Европейского союза заняла Украина.
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