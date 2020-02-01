Донецк, 1 февраля, 2020, 15:46 — ИА Регнум. За январь потери в рядах боевиков ВСУ составили 47 погибших и 66 раненых. Об этом 1 февраля сообщается в докладе официального представителя Управления народной милиции Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

В докладе подчеркивается, что согласно официальным данным «штаба ООС», потери боевиков за январь составили 11 погибших и 38 раненых. Таким образом, командование ВСУ продолжает вводить общественность в заблуждение.

ИА REGNUM напоминает, ранее в Управлении народной милиции ДНР сообщали, что с начала 2020 года пять украинских боевиков совершили суицид.

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