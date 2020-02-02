Москва, 2 февраля, 2020, 09:00 — ИА Регнум. Мужество защитников Сталинграда переломило ход войны и приблизило День Победы, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Бойцы 95-й стрелковой дивизии в день окончания боёв в Сталинграде. 1943

«Мы в неоплатном долгу перед ветеранами войны. Наше внимание и заботу они должны чувствовать каждый день», — заявил спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что в России никогда не забудут тех, кто боролся с фашизмом и отдал свою жизнь за свободу и независимость родины.

«Это было одно из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны, которое унесло жизни почти полумиллиона советских солдат и офицеров. Мужество и сила духа, подвиг стоявших насмерть защитников Сталинграда разрушили планы нацистской Германии по захвату стратегически важного плацдарма, переломило ход войны, приблизив Великую Победу, освобождение Европы», — цитирует Володина сайт нижний палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 2 февраля отмечается День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 года.