Москва, 1 февраля, 2020, 04:29 — ИА Регнум. Обвинение в получении взятки в размере 25 миллионов рублей стало причиной задержания заместителя начальника Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России полковника Евгения Кузина. Об этом 31 января пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.

U.S. Department of Defense Арест

По его данным, полковника обвиняют в получении взятки от «вора в законе» Миро Телояна, больше известного как Мирон, который также является племянником другого «вора в законе» Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в 2013 году.

Мирон, на которого вышел полковник ФСБ в отставке Игорь Фролов, обратился с заявлением в управление «М» ФСБ. Фролов предупредил «вора в законе» о том, что в отношении него в МВД проходит проверка по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Телоян был вынужден выплатить Кузину в общей сложности 25 млн рублей через Фролова. Последний был задержан сотрудниками ФСБ в ходе очередной передачи денег, а после удалось задержать и Кузина.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января Евгений Кузин был задержан в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ). Следствие потребовало взять полицейского под арест.

Читайте также: Высокопоставленный полицейский задержан в Москве по делу о взятке