Великобритания вышла из ЕС
Лондон, 1 февраля, 2020, 03:51 — ИА Регнум. Великобритания, осуществив Brexit, стала первой страной в истории, покинувшей Евросоюз.
Иван Шилов ИА REGNUM
Brexit
Выход страны из объединения состоялся 31 января в 23:00 по лондонскому времени (1 февраля 02:00 мск).
Окончательную свободу Великобритания получит 31 декабря 2020 года. До этого времени королевство останется в Таможенном союзе ЕС и Европейском едином рынке.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 января Европарламент проголосовал за выход Великобритании из ЕС. Подавляющее большинство — 621 депутат — одобрило Brexit, а 49 — высказались против.
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