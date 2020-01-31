Москва, 1 февраля, 2020, 00:37 — ИА Регнум. Чартерные рейсы для доставки пассажиров из Китая и России домой организует авиакомпания S7 Airlines после закрытия РФ регулярного авиасообщения с Китаем. Об этом 31 января компания объявила на своём сайте.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании S7

В связи с тем, что с 1 февраля 2020 года S7 Airlines отменяет все собственные регулярные рейсы из России в города Китая и обратно, для возвращения граждан двух стран компанией будут организованы чартерные рейсы. Авиаперевозчик подчёркивает, что этими рейсами граждане смогут воспользоваться только для возвращения в свою страну — в Россию или в Китай. Во всех остальных случаях пассажирам будет оформляться возврат полной стоимости билетов.

Напомним, распоряжением Министерства транспорта РФ с 1 февраля 2020 года введены ограничения на регулярное воздушное сообщение с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, об отмене 11 авиарейсов из России в Китай в связи со вспышкой коронавируса 31 января объявила авиакомпания «Уральские авиалинии».