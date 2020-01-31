Москва, 31 января, 2020, 19:13 — ИА Регнум. В Москве заключён под стражу заместитель начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс ГУУР МВД России Евгений Кузин. Соответствующее решение было принято в Пресненском районном суде столицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 января в пресс-службе.

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Ранее стало известно о задержании Кузина.

Сотрудник правоохранительных органов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

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«В отношении указанного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта 2020 года», — отметили в пресс-службе Пресненского районного суда столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, высокопоставленный сотрудник полиции из главного управления уголовного розыска МВД РФ Евгений Кузин задержан в Москве по делу о взятке. Сторона обвинения ходатайствовала об аресте силовика. Также в деле проходит пенсионер Игорь Фролов, которого обвиняют по части 4 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). Его, как и Кузина, арестовали до 29 марта.