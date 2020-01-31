Ярославль, 31 января, 2020, 17:21 — ИА Регнум. Известный российский художник Вася Ложкин (Алексей Куделин) может быть выдвинут в депутаты Госдумы России от Ярославской области. Об этом сообщается на странице движения «Зеленая альтернатива» в Facebook.

Картина Васи Ложкина

«Зеленая альтернатива» не является политической партией, но планирует зарегистрироваться в этом качестве. Лидером движения является бывший глава Росприроднадзора Олег Митволь.

«Ярославская область — проблемный регион с точки зрения охраны и сохранения природы России. Алексей Куделин, более известный россиянам по псевдониму Вася Ложкин — это известный в Ярославской области и мире деятель искусства, портретист, основатель группы «Эбонитовый колотун» и коллектива «Вася Ложкин и какие-то люди». В ближайшее время партия начнет с ним консультации», — говорится в сообщении «Зеленой альтернативы».

Алексей Куделин подтвердил факт предложения начать политическую карьеру и сказал, что обдумывает предложение. Кстати, в Ярославле сейчас размещена наружная реклама «Ярославль — колыбель Васи Ложкина».

В случае, если художник решит идти на выборы от «Зеленой альтернативы», ему придется собирать подписи избирателей. Выборы депутата Госдумы состоятся в сентябре 2020 года. Место стало вакантно после перехода депутата Александра Грибова на работу в правительство России.