Калуга, 31 января, 2020, 19:41 — ИА Регнум. Порядка 7 тысяч 800 детей предстоит обслуживать медикам новой детской поликлиники на улице Молодежной, которая открылась 31 января в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министерства здравоохранения Калужской области.

Admoblkaluga.ru Порядка 7 тысяч 800 детей предстоит обслуживать медикам новой детской поликлиники на улице Молодежной

Реконструкция нового помещения площадью 967 кв. метров на первом этаже многоквартирного жилого дома была начата по поручению президента России Владимира Путина после обращения калужан в приемную президента. На реконструкцию и оснащение поликлиники было выделено более 37 млн рублей. В поликлинике будут вести приём семь врачей-педиатров и три врача-специалиста, 13 медицинских сестёр и два фельдшера. Поликлиническое отделение входит в структуру калужской детской городской больницы

Амбулаторно-поликлиническая служба детской городской больницы имеет 10 поликлиник, отделение организации медицинской помощи в 50 школах и 88 детских садах Калуги. В лечебном учреждении трудятся 159 медицинских работников, в том числе 64 участковых врача. Прикрепленное детское население составляет 72 тысячи пациентов.