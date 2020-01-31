Санкт-Петербург, 31 января, 2020, 15:29 — ИА Регнум. МЧС сообщает о возможных пострадавших в результате обрушения СКК в Петербурге.

Марина Колокольцева Обрушение СКК

Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций, предварительно под завалами могут находиться рабочие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Обрушение части конструкции СКК произошло во время производства работ по демонтажу кровли здания.

«Предварительно под завалами могут находиться рабочие», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

На попавших в сеть кадрах видно, что как минимум один рабочий не успел добежать до люльки, висящей на кране, в момент обрушения.