Ярославль, 31 января, 2020, 14:58 — ИА Регнум. В Ярославской области начался суд над двумя руководителями компании, которые подозреваются в хищении 11 млн рублей при строительстве моста через реку Улейму в Угличском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Строительство моста через Улейму

Мост у деревни Потопчино получил скандальную известность в 2015 году. Объект стоимостью 53 миллиона рублей вел к деревне, где живет 10 человек. «Золотой мост» строила компания «Умпрэо», которой руководил на тот момент депутат Ярославской областной думы.

После возмущения в соцсетях и сообщений СМИ стройку проверили правоохранительные органы. Которые и установили, что пятая часть денег — 11 млн рублей — была похищена. Руководство фирмы обвиняется в мошенничестве. Потерпевшей стороной выступает государственное учреждение Ярославской области «Ярдорслужба».