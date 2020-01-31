Санкт-Петербург, 31 января, 2020, 14:50 — ИА Регнум. В Петербурге Генеральное консульство Финляндии объяснило, каким образом граждане России смогут получить шенгенскую визу на пять лет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Финляндский вокзал

В настоящее время Финляндия выдает пятилетние визы лишь ограниченному кругу лиц.

Генконсульство напомнило, что процесс получения пятилетней визы упростится с 3 февраля 2020 года.

В связи с этим финские дипломаты перечислили параметры, необходимые для получения кандидатом пятилетнего Шенгена:

— иметь минимум одну двухлетнюю финскую визу за последние три года;

— она должна быть использована верно: то есть основная страна поездок по визе была Финляндия;

— запросить визу на 5 лет можно за полгода до окончания действующей;

— загранпаспорт должен быть действителен не менее трех месяцев после даты истечения срока действия визы, для владельцев паспортов на 5 лет максимальный срок действия визы сократится;

— с 3 февраля заявление можно подать не раньше, чем за шесть месяцев до начала поездки.

Кроме того, Генконсульство Финляндии в Петербурге уточняет, что в визовой анкете в пункт 29 надо вписать дату начала первой поездки по новой визе, а в пункт 30 — дату окончания первой поездки.

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Как ранее сообщалоИА REGNUM, с 1 сентября 2019 года по требованию ЕС Финляндия ужесточила требования к получению виз гражданами России. Теперь жители приграничных регионов РФ, получавшие шенгенские визы от финской стороны в упрощенном порядке, должны прилагать к заявке на визу подтверждение маршрута и наличия финансовых средств.