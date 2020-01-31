Барнаул, 31 января, 2020, 14:41 — ИА Регнум. Жительница Барнаула Татьяна N. передала в редакцию ИА REGNUM видео, на котором запечатлён момент с нападением на ученика одного из барнаульских лицеев. По словам матери, всё началось с того, что её ребёнка пригласили «на стрелку», а он не знал, что это такое, и пошёл. В истязании, как потом рассказал шокированный сын, принимали участие 15 человек. Помимо ушибов мальчик получил сотрясение.

Цитата из видео Момент избиения мальчика на территории одной из барнаульских школ

Из сбивчивых пояснений ребёнка следует, что во время избиения ему припомнили историю двухгодичной давности, когда мать ребёнка, чтобы понять, почему тот стал отказываться ходить в школу, положила в рюкзак включённый диктофон. Публичные унижения и оскорбления классного руководителя и написанная редакцией ИА REGNUM статья «Филипок» по-барнаульски: почему двое второклассников стали изгоями?» стали поводом для судебных разбирательств.

В июне 2018 года за слова «двоечник», «тунеядец» и «рыпается», которыми учитель пользовалась при общении с учениками, школа выплатила родителям пострадавших по 15 тысяч рублей.

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