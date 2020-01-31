Санкт-Петербург, 31 января, 2020, 14:42 — ИА Регнум. В ближайшее время ни туристические группы из КНР, ни туристы-одиночки с электронными визами не смогут посетить Северную столицу из-за мер, предпринятых в России для предотвращения завоза коронавируса из Китая. ИА REGNUM решило выяснить, как сказались ограничения и угроза эпидемии на туристической обстановке в городе вообще и на музеях в частности.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Как сообщил 30 января МИД России, для граждан Китая временно приостановлено оформление электронных виз для въезда в РФ через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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Такие меры довольно сильно могут сказаться на туристическом потоке в Петербурге. Однако, по оценке комитета по развитию туризма, делать далеко идущие выводы пока рано. В январе в Петербург прибывали туристы со всего мира, и выборки по количеству гостей из определённых стран пока нет. Оценивать спад или подъем можно будет лишь в марте.

А пока спад количества посетителей отмечается в музеях и музеях-заповедниках. Так, в Государственном Эрмитаже ИА REGNUM сообщили, что количество посетителей из Китая и в целом в последние дни действительно сократилось. Генеральный директор музея Михаил Пиотровский еще до ввода ограничения на въезд сообщал журналистам, что посещаемость главного музея Петербурга снижается.

«На рабочих планах Эрмитажа это никак не скажется, а на посетителях скажется, потому что китайских туристов в начале года не будет. Все, кто ругается и недоволен из-за того, что китайцев много, будут довольны», — сказал он телеканалу «Санкт-Петербург».

Пиотровский также напомнил, что, чтобы в музее продолжили действовать социальные программы, нужны деньги, которые приносят туристы, а большую часть дохода Эрмитажу приносят как раз туристы из стран Азии.

«Как это скажется? Посчитаем, посмотрим», — резюмировал он.

К слову, в Эрмитаже ИА REGNUM сообщили, что из-за вспышки коронавируса предпринят ряд мер, которые должны предотвратить угрозу распространения среди посетителей респираторных заболеваний.

Что касается остальных крупных музейных комплексов города, таких как Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Спас-на-Крови, то там на спад посетителей, если он и есть, реагируют спокойно.

«Конечно, сейчас очереди в собор нет, но это для нас нормально, не сезон. У нас пик посещений выпадает на весну-осень», — отметил представитель музея Петропавловской крепости.

Такого же мнения придерживаются и в пригородных музеях-заповедниках, таких как ГМЗ «Петергоф», Павловск и других, где январь-месяц в любой год — «не сезон». Дальнейшая ситуация с посещаемостью будет зависеть в том числе от того, как долго продлится чрезвычайная ситуация в Китае.

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