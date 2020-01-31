Ярославль, 31 января, 2020, 13:03 — ИА Регнум. В Ярославле отменен запрет на точечную застройку. Такой вывод можно сделать из слов председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Асриянца, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новостройки в Ярославле

Заявление Асриянц сделал в ходе заседания рабочей группы по переносу троллейбусного депо, где планируется строить жилье. Депутаты сказали, что застройщик должен подготовить проект планировки территории. Но председатель КУМИ сказал, что это требование уже не обязательно.

«Было 21 января 2020 года предписание управления ФАС по Ярославской области. Если помните постановление 2017 года, которое по факту предписывало всю застройку проводить через проект планировки. И город по этому пути шел, и департамент строительства тоже. Так вот, ФАС сказал, что эта практика незаконна, и требовать проект планировки можно только тогда, когда это предусмотрено 42 статьей Градостроительного кодекса», — сказал Александр Асриянц.

Речь идет о постановлении мэрии «О мерах по упорядочению размещения объектов капитального строительства на территории города Ярославля» от 9 марта 2017 года. Оно было принято при мэре Владимире Слепцове. Мэрия тогда заявила об отказе от точечной застройки. Документ весьма расплывчатый, но на его основании власти требовали при выдаче разрешений на строительство соответствие проекту планировке территории. Проект планировки предусматривает, например, обеспеченность школами и детскими садами. Естественно, в проекте должен быть и сам новый дом.

Такая ситуация возникла и с ООО «Стройтемп», который решил построить дом на Ленинградском проспекте, 66а — во дворах существующих жилых домов. Компания обратилась за разрешением на строительство и получила отказ. Этот отказ фирма оспорила в управлении антимонопольной службы. И ФАС заявление удовлетворил, ссылаясь на федеральное законодательство.

«Комиссия приходит к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае необходимости при выдаче разрешения на строительство на осуществление размещения объектов капитального строительства (локального точечного характера) наличия проекта планировки территории… Отсутствие проекта планировки территории не может служить основанием отказа в выдаче разрешения на строительство», — говорится в решении Ярославского УФАС.

УФАС отмечает, что постановление мэрии Ярославля не содержит запрета на выдачу разрешения на строительство без проекта планировки территории. Его и не может быть, так как это противоречило бы Градостроительному кодексу. При этом антимонопольщики не настаивают на отмене самого постановления. Фактически оно запрещает только «ударный метод погружения в грунт свай и шпунтов» в районе сложившейся застройки. И даже этот запрет касается лишь проектов.

Стоит отметить, что «запрет на точечную застройку» в Ярославле и так был по сути фиктивным. Даже в спорных случаях застройщики заказывали новый проект планировки, в который «вписывали» нужную новостройку.

В случае с застройкой территории троллейбусного депо в Ярославле созданный прецедент означает, что компания «Перспектива» может строить новые дома не заботясь о садиках и школах. Обеспечивать всем этим жителей новостроек будут должны городские власти.