Москва, 31 января, 2020, 13:00 — ИА Регнум. Милисав Секулич. Книн пал в Белграде. Почему погибла Сербская Краина. М., 2019.

Милисав Секулич. Книн пал в Белграде. Почему погибла Сербская Краина. М., 2019

Одними из первых гибридных войн современности стали войны 1991−1995 гг. в бывшей Югославии. Книга Милисава Секулича посвящена анализу военных и политических причин трагедии Сербской Краины и изгнания ее населения в 1995 г. Основное внимание автора уделено выявлению и разбору ошибок в военном строительстве, управлении войсками и при ведении боевых действий, совершенных в ходе конфликта как руководством самой непризнанной республики, так и лидерами помогавших ей Сербии и Югославии.

Исследование предназначено интересующимся как новейшей историей Балкан, так и современными гибридными войнами.