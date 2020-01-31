Калуга, 31 января, 2020, 15:01 — ИА Регнум. В Калужской области каждый пятый почтальон оснащен мобильным почтово-кассовым терминалом, и ежемесячно с помощью этих устройств проводится порядка 85 тысяч операций. Сервис по приёму платежей через мобильные почтово-кассовые терминалы особенно важен для пенсионеров, людей с инвалидностью и ограниченной возможностью для передвижения. Об этом 31 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации директора УФПС Калужской области Веры Дмитриевой.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области. Калужские почтальоны осуществили более миллиона операций с помощью мобильных терминалов.

В 2019 году калужские почтальоны осуществили более миллиона операций с помощью мобильных терминалов (МПКТ). Смартфоны с предустановленными приложениями позволяют на дому у клиентов принимать платежи за ЖКХ, оформлять страховку, оплачивать кредиты или подписку на газеты и журналы. Также появилась возможность оплаты с помощью МПКТ товаров первой необходимости, которые почтальон доставляет на дом.

«Благодаря мобильным почтово-кассовым терминалам клиенты Почты России могут на дому получать значимые почтовые и финансовые услуги. Использование терминалов также позволяет повысить производительность труда почтальонов», — подчеркнула Вера Дмитриева.