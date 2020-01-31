Ярославль, 31 января, 2020, 12:42 — ИА Регнум. Жители «сталинского дома» в центре Ярославля намерены через прокуратуру добиться капитального ремонта фасада многоэтажки, построенной в 1940 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель совета дома Ольга Сочнева. Жители дома на проспекте Ленина, 18 составили письменное обращение в прокуратуру Ярославля на предмет необоснованного отказа в капитальном ремонте фасада, который за всю 80-летнюю историю дома ни разу не ремонтировался.

Фасад дома на проспекте Ленина

«Департамент городского хозяйства мэрии Ярославля упорно не включает нас в число домов, которые подлежат досрочному капремонту по так называемому «третьему критерию». Если дом подвержен серьезным разрушениям, у города есть такая возможность включить дом в краткосрочную программу капремонта. Для этого должен быть выполнен ряд условий. В 2018 году мы эти условия выполнили: провели общее собрание собственников, на котором приняли решение о необходимости ремонта. Заказали независимую экспертизу, которая выявила необходимость капремонта. Подали все документы в департамент, однако получили отказ от ДГХ», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM председатель совета дома на проспекте Ленина, 18 Ольга Сочнева.

Жители дома предлагают прокуратуре вмешаться, запросить в ДГХ мэрии Ярославля документы и проверить обоснованность отказа.

«В департаменте городского хозяйства ответили, что в фонде капремонта нет денег. Хотя нам известно, что квота домов, подлежащих ремонту по третьему критерию, на самом деле не выбирается. Вместе с отказом ДГХ предложил нам всю процедуру провести заново, включая независимую экспертизу, на которую мы тратим деньги жильцов. А что, собственно, покажет экспертиза? То же самое, что и в 2018 году. Дом ведь не мог самовосстановиться», — говорит Ольга Сочнева.

Это уже не первый случай, когда региональный фонд капитального ремонта не может провести работы в доме на проспекте Ленина, 18. Как ранее сообщало ИА REGNUM в 17-ти подъездном жилом доме с 2017 года шел капитальный ремонт кровли. Однако он так и не завершен, работы не приняты. Собственники и управляющая компания составили акт замечаний на 15 листах.

«Замечаний с первого дня было огромное количество. Подрядная организация была слабая, рабочие неквалифицированные. От 17 до 14 подъезда крышу крыли бессистемно. И уклон где-то 300 миллиметров между 17 и 14 подъездами. На крыше складировались материалы большой массы, из-за этого на фасаде дома и в подъездах появились дополнительные трещины», — рассказывает жительница дома Марина Степанова.

Плакат на фасаде дома

Протест жителей дома на проспекте Ленина, 18 не ограничивается письменными обращениями. В 2019 году они вывесили на фасаде плакат с лозунгом «Позор фонду капитального ремонта»