Ярославль, 31 января, 2020, 12:34 — ИА Регнум. В Ярославле направлено в суд уголовное дело водителя, совершившего ДТП, в котором погибло три человека. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой УМВД России по Ярославской области. Авария случилась 13 июля 2019 года на Добрынинском путепроводе в Ярославле. «КИА РИО», за рулем которой находился 38-летний ярославец, врезалась в ограждение моста и перевернулась. Три пассажира иномарки погибли на месте, водитель и еще одна пассажирка оказались в больнице.

ГУ МЧС по Ярославской области Последствия ДТП

«Следствием установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Специализированным отделением следственной части СУ УМВД России по Ярославской области по расследованию ДТП с тяжкими последствиями в отношении водителя автомобиля «Кио Рио» было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия проведены медицинская, автотехническая, судебно-психиатрическая экспертизы, установлен механизм ДТП, все обстоятельства, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае, если вина водителя будет доказана, то ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.