Санкт-Петербург, 31 января, 2020, 12:34 — ИА Регнум. Компания «СКА-Арена» приступила к сносу Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (бывший СКК им. В.И. Ленина) на проспекте Юрия Гагарина. Как сообщают 31 января очевидцы в социальных сетях, на месте работ задействованы несколько подъемных кранов.

Monoklon СКК «Петербургский»

Ранее городской комитет по охране памятников (КГИОП) посоветовал градозащитникам и депутатам Заксобрания, которые требовали признать здание с уникальной крышей памятником советской архитектуры, отправлять свои заявки не раньше 31 января 2020 года.

Предыдущие заявки на включение СКК в список выявленных объектов культурного наследия были отклонены по формальным основаниям. В КГИОП полагают, что строительство арены было завершено не в 1979 году, как всегда было принято считать, а, видимо, в 1980 году, то есть на момент подачи предыдущих заявлений с даты постройки комплекса не минуло необходимых 40 лет.

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Мембрана крыши СКК, за которую здание удостаивалось инженерных премий, будет демонтирована: инвестор в лице «СКА-Арены» на днях получил результаты экспертизы, согласно которой кровля проржавела, находится в аварийном состоянии из-за плохого содержания в предыдущие годы и ее можно только снести.

Как сообщили в пресс-службе «СКА-арены» телеканалу «Санкт-Петербург», демонтаж СКК полностью завершится уже в течение месяца.

При этом инвестор позаботился о сохранении мемориальных табличек и двух скульптур, украшающих входную группу: возможно, их отдадут в музей.

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На месте СКК по концессионному соглашению, заключенному 15 января с единственным участником конкурса «СКА-Ареной», будет возведен новый хоккейный стадион, который передадут концессионеру на 55 лет. Против этой идеи выступают местные жители, которые выйдут на согласованный митинг 2 февраля в 13:00 мск на углу проспекта Юрия Гагарина и Бассейной улицы.

Работы по строительству новой арены должны быть завершены к маю 2023 года, когда в Северной столице пройдет чемпионат мира по хоккею. Вице-президент «СКА» Роман Ротенберг заявлял, что проект возведения новой арены на месте СКК был представлен в Международную федерацию хоккея на льду (IIHF), благодаря чему победила заявка России.