Архангельск, 31 января, 2020, 11:46 — ИА Регнум. Власти Архангельской области ответили на обвинения в завышении «мусорного» тарифа. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, почти 70% в его структуре занимают транспортные расходы.

Dvinanews.ru Структура тарифа на вывоз ТКО в Архангельской области

Существуют три метода определения тарифа (приказ ФАС РФ № 1638/16) — экономически обоснованных затрат, индексации установленных тарифов, доходности инвестиционного капитала. В Архангельской области считали по первому методу.

Итак, в тариф входят производственные и транспортные расходы, операционные издержки регионального оператора. Учтены налоговые и экологические отчисления, расходы на амортизацию, а также нормативная прибыль.

Dvinanews.ru Структура тарифа на вывоз ТКО в Архангельской области

«Сложности в вычисления добавила непростая география Архангельской области: большая территория, включающая в себя несколько крупных агломераций (Архангельск, Вельск, Котлас) и большую долю сельских районов, протяженные маршруты доставки ТКО до объектов размещения, наличие островных и удаленных территорий», — отметили в региональном праивтельстве.

В итоге размер экономически обоснованного тарифа за вывоз ТКО составил 579,54 рубля за кубометр, а льготный тариф — 520 рублей за кубометр. Дальше простая математика: тариф умножается на норматив образования ТКО. А он для жителей городов области (с населением более 12 тысяч человек) равен 2,77 кубометра в год для многоквартирных домов и 1,76 — для индивидуальных: так получаем размер годовой платы. Поделив ее на 12, получим ежемесячный платеж с человека — те самые 120 рублей с человека в месяц.

Норматив для индивидуальных жилых домов в крупных городах области чуть ниже — 1,76 куб. м/год, — поэтому и платить жители индивидуальных домов будут меньше — 76 рублей с человека в месяц.

По этой же схеме — от норматива — рассчитываются и тарифы для малых городов (с населением менее 12 тысяч человек) и сельской местности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 января Архангельская область перешла на новую систему обращения с отходами. До этого жители региона платили за вывоз мусора 30 рублей в месяц. Размер нового тарифа вызывал споры в региональном парламенте, но был одобрен большинством депутатов.