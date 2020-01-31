Санкт-Петербург, 31 января, 2020, 11:29 — ИА Регнум. Рабочие дочерних предприятий петербургского «Метростроя» обмениваются фотографиями своих пустующих холодильников в ожидании задержанных зарплат.

Https://vk.com/club31938 Холодильник семьи метростроевца (цитата группы «СПб Метрострой»

Напомним, накануне компания сообщила, что получила из петербургского бюджета 200 млн рублей на погашение долгов перед строителями, но, как сообщают сами метростроевцы, они этих денег не увидели.

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В социальных сетях не менее 15 человек рассказали, что им оплата не пришла ни поздним вечером 30 января, ни утром 31 января.

В связи с этим был объявлен «новый челлендж», который начал рабочий Александр Кузьмин. Он опубликовал фото пустых полок холодильника, сопроводив его надписью «Холодильник метростроевца сегодня». Коллеги ему ответили похожими снимками. «Самое грустное, что, мне кажется, у всех проходчиков Петербурга», — посетовал Алексей Алексеев.

В соцсетях также поминают и.о. генерального директора Сергея Харлашкина, который, как кажется рабочим, дал обещания впустую.

Как сообщалоИА REGNUM, 30 января около 200 метростроевцев собрались у офиса компании с требованием погасить долги по зарплатам. Их пустили внутрь, после чего с ними встретилось руководство «Метростроя».

Накануне сумма долга перед рабочими составляла 360 млн рублей, в компании рассчитывали, что она сократится на 200 млн. «Зачисление заработной платы на карточки сотрудников будет производиться из этих средств уже сегодня, 30 января», — заявляли в «Метрострое».

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В первую очередь долги собираются закрывать перед теми, кто работает в текущий момент. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM бывшие сотрудники различных СМУ, которые уволились в последние месяцы, они сроков выплат для себя пока не знают.

Оставшиеся 160 млн рублей «Метрострой» обещал выплатить рабочим из средств, которые планируется получить в ближайшее время за Лахтинско-Правобережную линию. Кроме того, Сергей Харлашкин рассказал, что в феврале ожидает деньги за строительство стадиона на Крестовском острове, поэтому у компании должны появиться оборотные средства для обеспечения стройплощадок необходимыми материалами.

За последнее время кадровый состав компании и ее СМУ сократился на 250 человек.