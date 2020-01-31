Приуральский район, Ямало-Ненецкий АО, 31 января, 2020, 11:03 — ИА Регнум. Ямальские оленеводы Приуральского района для сбора оленей применяют квадрокоптер. Беспилотник помогает собирать животных там, где не может проехать снегоход, сообщает газета «Няръяна Нгэрм».

Vk.com/nn.yanao Квадрокоптер — помощник оленевода

Как выяснилось, олени реагируют на звук, который издаёт дрон. Оленевод Антон Тайбери уже год таким образом успешно собирает стадо.

Отметим, что олени Приуральского района спокойно относятся к технике. Ранее в сети появилось видео, как огромное стадо несётся навстречу автомобилю. Создавалось жуткое впечатление, что оно снесёт машину. Но олени «обскакали» автомобиль, как ни в чём ни бывало.