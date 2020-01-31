Санкт-Петербург, 31 января, 2020, 10:57 — ИА Регнум. Задержка рейса W9 8123 авиакомпании Wizz Air UK из Лондона в Петербург превысила 12 часов. Об этом свидетельствуют данные табло аэропорта «Пулково».

ООО «ВВСС» Wizz Air в «Пулково»

Борт должен был приземлиться в петербургском аэропорту 31 января в 4:50 мск, но встречающие так и не обнаружили своих пассажиров в зале прилётов. Оказалось, что прибытие рейса перенесли на 17:15 мск. Более никаких подробностей «Пулково» не сообщает.

По данным телеканала «78», ссылающегося на очевидцев, рейс вылетел из британского аэропорта «Лутон» вовремя, но из-за неких технических неисправностей был вынужден вернуться назад. В авиакомпании Wizz Air пока не ответили на запрос ИА REGNUM о причинах задержки.

Одна из пассажирок рейса сообщила, что в воздухе борт пробыл около 40 минут. Затем пилот объявил, что возникли технические неполадки.

«К счастью, без проблем благополучно приземлились. На мой вопрос, в чем была проблема, стюардесса сказала, что что-то не так было с антиобледенительной жидкостью на одном крыле, и поэтому нельзя было лететь в Санкт-Петербург», — цитирует пассажирку издание «Фонтанка».

По ее словам, всех пассажиров отправили в отели и сначала обещали вылет в 11:30, однако, судя по всему, ранее 15:00 самолет в Россию не отправится.