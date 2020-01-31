«Яргорэлектротранс» возьмет новый кредит для сноса депо
Ярославль, 31 января, 2020, 10:18 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля подтвердили информацию о том, что троллейбусное депо № 1 находится в залоге у банка. Информация об этом прозвучала на заседании рабочей группы в муниципалитете, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, земля и здания депо весной этого года были заложены банку «ВТБ» в качестве обеспечения кредита на покупку новых троллейбусов. Почти одновременно с этим «Яргорэлектротранс» заключил инвестиционное соглашение с компанией «Перспектива», согласно которому депо будет снесено, а на его месте построено жилье.
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Асриянц не видит в этом ничего страшного.
Стоит отметить, что директор «Яргорэлектротранса» Владимир Завьялов не пришел на совещание, что вызвало недовольство депутатов муниципалитета.