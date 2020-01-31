Ярославль, 31 января, 2020, 10:18 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля подтвердили информацию о том, что троллейбусное депо № 1 находится в залоге у банка. Информация об этом прозвучала на заседании рабочей группы в муниципалитете, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбусное депо

Как ранее сообщало ИА REGNUM, земля и здания депо весной этого года были заложены банку «ВТБ» в качестве обеспечения кредита на покупку новых троллейбусов. Почти одновременно с этим «Яргорэлектротранс» заключил инвестиционное соглашение с компанией «Перспектива», согласно которому депо будет снесено, а на его месте построено жилье.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Асриянц не видит в этом ничего страшного.

«До того, как сносить, необходимо снять имеющийся залог в пользу банка ВТБ. Снос здания является формой распоряжения, что несет санкции со стороны банка. Эти имущественные санкции, достаточно объемные, мы на них не готовы. Предприятие сейчас получает кредит в порядке перекредитования, предоставляет другой объект обеспечения, после этого залог снимается. Кредит уже одобрен, причем на более выгодных условиях», — сказал Александр Асриянц.

Стоит отметить, что директор «Яргорэлектротранса» Владимир Завьялов не пришел на совещание, что вызвало недовольство депутатов муниципалитета.