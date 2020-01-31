Чебоксары, 31 января, 2020, 09:58 — ИА Регнум. Врио главы Чувашии Олег Николаев, который вступил в должность 30 января, отправил в отставку правительство республики. Соответствующий указ опубликован на официальном портале органов власти региона.

Cap.ru Олег Николаев

«Объявить об отставке кабинета министров Чувашской Республики. Кабинету министров Чувашской Республики продолжать действовать до сформирования нового состава кабинета министров Чувашской Республики», — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу с момента его подписания 31 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Чувашии 29 января указом президента России Владимира Путина назначен Олег Николаев после отставки Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.

30 января новый руководитель приступил к исполнению обязанностей до вступления в должность лица, избранного главой Чувашии.

Выборы главы республики состоятся, как и планировалось ранее, в единый день голосования 13 сентября 2020 года.