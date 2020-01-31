Омск, 31 января, 2020, 09:48 — ИА Регнум. Омичи возмущены неожиданно появившейся площадкой для выгула собак прямо за стендами с именами героев Великой Отечественной войны.

Скриншот страницы omskinform.ru Стенд с видом на площадку для выгула собак

Реконструкция бульвара Победы в Омске ведётся уже не первый год и сопровождается скандалами, передают местные СМИ. Недавно произошёл очередной скандал.

30 января омский краевед Игорь Коновалов сообщил о вопиющей ситуации. По его словам, на бульваре Победы обустроили площадку для выгула собак с урнами для сбора отходов их жизнедеятельности. Она располагается совсем недалеко от стендов с именами героев Великой Отечественной войны — буквально в нескольких метрах.

«В последние годы идет переоценка многих страниц нашей истории. Но до сих пор никому в голову не приходило совместить память о войне с выгулом собак», — возмущён краевед. Он предложил разместить площадку для выгула собак в ближайшем дворе, но не на бульваре Победы, сообщает «Омск-информ».

Ситуацию прокомментировали в департаменте городского хозяйства мэрии Омска. Оказалось, что размещение этой площадки было предусмотрено проектом благоустройства, который неоднократно рассматривался на совещаниях, в том числе с участием представителей ветеранских общественных организаций.

В департамент заявили, что из-за массовой жилой застройки по обе стороны бульвара Победы он стал местом активного выгула собак местными жителями. Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Поэтому при проведении работ в рамках благоустройства второй очереди бульвара учли пожелания проживающих рядом омичей.

«Местные жители попросили оградить территорию выгула собак от основной территории бульвара, чтобы не допустить распространения продуктов жизнедеятельности собак на газонах и в мемориальной части сквера», — говорится в сообщении властей.

Ранее замечаний по данному поводу не поступало, уверяют чиновники.

Однако, по данным омского портала, недавно представители Омской городской общественной организации «Совет ветеранов и пенсионеров» обратились в департамент с просьбой перенести площадку для выгула собак в другое место.

Для определения нового места площадки для выгула собак будут проведены общественные обсуждения.

Напомним, бульвар Победы — одно из мест, где в мае 2020 года омичи будут праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.